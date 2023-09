Fußball-Landesliga

Aindling bringt Sieg in Olching nicht über die Zeit

Plus Die Aindlinger Siegesserie endet in Olching in letzter Sekunde. Lange durfte der Fußball-Landesligist auf einen weiteren Dreier hoffen, aber am Ende jubeln die Gastgeber.

Auswärts einen Punkt zu holen, das ist in der Regel ein Grund zur Freude, zu strahlenden Gesichtern. Bei den Fußballern des TSV Aindling aber waren am Samstag nach dem 1:1 im Amperstadion in Olching lange Gesichter zu sehen. Denn nach einer frühen Führung mussten sie in der letzten Szene dieser Landesligapartie noch den bitteren Ausgleich hinnehmen. Da lief bereits die 96. Minute, als die Hausherren nach einer Reihe von Ecken die Kugel in die Maschen lenkten. Die Serie von drei Siegen in Folge ist damit zu Ende, die letzte Niederlage (0:1 in Jetzendorf) aber liegt bereits Wochen zurück.

Kampf und Einsatz waren Trumpf, dazu kam reichlich Hektik. Die fußballerische Klasse ließ auf beiden Seiten zu wünschen übrig. Ihre beste Szene hatten die Gäste gleich zu Beginn. David Burghart, der zu den stärksten Akteuren gehörte, bediente Fatlum Talla, der seinen Spurt auf der rechten Seite mit einer Flanke abschloss. Innen war Markus Lohner mitgelaufen und vollendete zu seinem ersten Treffer für den TSV Aindling (4.). Das 1:1 kam keineswegs aus heiterem Himmel, es hatte sich zuvor bereits angedeutet. Als Florian Hanreich zehn Minuten zuschauen musste, lief die Olchinger Offensive auf vollen Touren. Kapitän Florian Obermeier visierte aus gut 20 Metern die Latte an, zuvor hatte Anton Schöttl am kurzen Eck gerettet.

