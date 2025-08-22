Wann reißt die Aindlinger Sieglosserie? Nummer eins kommt mit weißer Weste

Am vergangenen Mittwoch war das Schlusslicht der Tabelle zu Gast am Schüsselhauser Kreuz. Vier Tage nach dem 0:0 gegen den FC Kempten gibt am Sonntag um 18 Uhr der Tabellenführer der Fußball-Landesliga Südwest beim TSV Aindling seine Visitenkarte ab. Auf der sind die jüngsten Erfolge der Gäste verzeichnet und die können sich wahrlich sehen lassen: sieben Spiele, sieben Siege und 23:5 Tore sowie ein Polster von bereits fünf Zählern auf die ärgsten Verfolger. Eine absolut weiße Weste also. Markanter lassen sich die Ambitionen auf eine Rückkehr in die Bayernliga ganz gewiss nicht zum Ausdruck bringen.

Sollten demnach die Aindlinger schon vorab die drei Punkte dem Gegner als höfliche Gastgeber auf einem schönen Tablett servieren? Davon kann keine Rede sein. Zum einen wird die Mannschaft des Gastgebers wohl noch einiges drauflegen im Vergleich zur Partie gegen Kempten, die zwar Fortschritte brachte, aber nicht den erhofften „Dreier“. Und außerdem hat sich im Fußball schon oft genug erwiesen, dass eine klare Favoritenstellung nicht in jedem Fall auch mit einem eindeutigen Sieg verbunden sein muss.

Vergangene Saison in einer ähnlichen Situation: TSV Aindling schlug die ungeschlagenen Schwabmünchner

Erinnert sei hier nur an die vergangene Saison, als die Aindlinger offensichtlich chancenlos nach Schwabmünchen fuhren, weil der damalige Gastgeber nach zwei Siegen und zwei Unentschieden zum Auftakt prädestiniert schien für weitere drei Punkte. Doch es kam ganz anders. Kurz vor Schluss erzielte vor gut einem Jahr Ibrahim Neziri den Siegtreffer für Aindling. An diesen Paukenschlag darf man im Aindlinger Lager nun durchaus zurückdenken, ein klein wenig zumindest. Zur allgemeinen Aufmunterung für die Akteure auf dem Rasen und ebenso für den Anhang auf den Rängen.

„Wird eine harte Nummer“, sagt Trainer Florian Fischer: „Wir müssen unangenehm sein. Dann werden wir irgendwann Punkte einfahren.“ Die Gastgeber werden voraussichtlich in einer ähnlichen Besetzung antreten wie am vergangenen Mittwoch. Dass Dominic Robinson ins Team zurückkehrt, erscheint ebenso unwahrscheinlich wie der Einsatz von Antonio Mlakic, der sich einen Arm gebrochen hat.

Auf der linken Seite, wo Robinson eigentlich zu Hause ist, darf mittlerweile Marco Ruppenstein, vor wenigen Wochen aus Gersthofen gekommen, berechtigte Ansprüche anmelden. Dass die Hausherren gerade gegen die Nummer eins der Liga speziell im Angriff zulegen müssen, das steht außer Frage. Hier benötigt Laurin Völlmerk mehr Unterstützung von seinen Mitstreitern, egal wie sie dieses Mal heißen mögen, als man es zuletzt gegen Kempten sah.