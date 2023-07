Fußball-Landesliga

10:00 Uhr

Aindling im Derby unter Druck: Was in Ehekirchen besser werden muss

Plus Der TSV Aindling steht nach der Auftaktniederlage unter Zugzwang. Am Mittwoch muss der Aufsteiger bei Vizemeister FC Ehekirchen ran. So ist die Ausgangssituation.

Große Zeit sich über die 0:1-Auftaktniederlage gegen den FC Kempten zu ärgern, hat der TSV Aindling nicht. Denn bereits am Mittwoch steht das zweite Spiel in der Landesliga Südwest auf dem Programm. Ab 18.30 Uhr ist der Aufsteiger beim FC Ehekirchen zu Gast.

Nach Kempten wartet mit dem FCE gleich die nächste schwierige Aufgabe für die Aindlinger. Der Vizemeister der Vorsaison verpasste in der Relegation nur ganz knapp den Aufstieg in die Bayernliga. Zar hat das Team des früheren Affingers Michael Panknin mit Christoph und Julian Hollinger, Pascal Schittler und Eugen Belousow wichtige Spieler verloren, ist aber dennoch mittlerweile eine feste Größe in der Landesliga. Zum Auftakt siegte Ehekirchen mit 2:1 beim TSV Jetztendorf. Die Aindlinger sind in jedem Fall gewarnt. Den bislang letzten Vergleich in einem Pflichtspiel 2019 gewann der FCE mit 4:1.

