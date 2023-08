Fußball-Landesliga

Aindling schießt keine Tore und sitzt im Tabellenkeller fest

Die Aindlinger Matthias Schuster (links) und Kapitän Patrick Stoll (daneben) scheitern hier mit einem Angriff. In der Landesliga-Partie gegen den TSV Jetzendorf trat die Offensive der Gäste zu schwach auf.

Plus Fußball-Landesligist TSV Aindling unterliegt dem TSV Jetzendorf durch ein Elfmetertor. Die Euphorie nach dem Traumlos im Pokal wird dadurch stark gedämpft.

Von Johann Eibl

Mit einem Kopfschütteln verließ Ludwig Grammer die Tribüne im Stadion des TSV Jetzendorf. Was der Präsident des TSV Aindling damit zum Ausdruck bringen wollte, lässt sich leicht erraten. Enttäuschung und Unverständnis sprachen aus dieser Reaktion. Die 0:1-Niederlage der Aindlinger Fußballer im Ilmtal am Freitagabend wäre durchaus zu vermeiden gewesen. Die Oberbayern dagegen feierten den ersten Heimsieg in dieser Landesligarunde.

Auch Christian Adrianowytsch war unschwer anzusehen, dass seine Erwartungen nicht erfüllt wurden. Der Aindlinger Trainer packte seine persönlichen Sachen, dazu die Taktiktafel, und trat kurz nach dem Schlusspfiff bereits die Heimreise an. Nur mit einem einzigen Satz wollte er das Geschehen kommentieren, um Erklärungen zu vermeiden, die ihm später vielleicht zum Vorwurf hätten werden können. Etwa in Form von Angriffen auf den Neutralen: „Das war kein Elfmeter. Wir haben die zwei, drei Chancen, die wir gehabt haben, nicht gemacht.“

