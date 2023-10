Fußball-Landesliga

21:51 Uhr

Aindling startet mit Sieg beim Tabellendritten in die Rückrunde

Plus Der TSV Aindling ist in der Fußball-Landesliga derzeit wieder bester Aufsteiger. Einer der beiden Torschützen beim Erfolg in Kempten trifft zum ersten Mal.

Von Johann Eibl

Besser hätte der TSV Aindling nicht starten können in die Rückrunde der Fußball-Landesliga Südwest. Sein 2:0-Erfolg verdient deshalb besondere Beachtung, weil er in Kempten bei einem echten Spitzenteam mit Ambitionen errungen wurde. Auf eine Serie mit vier Niederlagen am Stück haben die Aindlinger nun eine Reihe mit vier Partien ohne Niederlage folgen lassen, in der sie zehn Zähler holten.

Damit gelten sie wieder als bester Aufsteiger und können mit 27 Punkten den folgenden vier Aufgaben im November mit drei Heimpartien und dem Auftritt in Oberweikertshofen einigermaßen zuversichtlich entgegensehen.

