Aindling will Revanche: TSV muss nach Karlsfeld

Plus Die Fußballer des TSV Aindling können in Karlsfeld mit einem Sieg sogar nochmals oben angreifen. Allerdings ist auch der Klassenerhalt noch nicht gesichert.

Noch sind die Landesliga-Fußballer des TSV Aindling nicht gerettet, allerdings besteht auch noch die Möglichkeit auf den Aufstiegsrelegationsplatz. Tatsächlich ist der Aufsteiger punktetechnisch sogar näher an der Bayernliga als an der Bezirksliga. Mit einem Sieg am Freitagabend bei Eintracht Karlsfeld (Anpfiff 20 Uhr) wäre der Klassenerhalt wohl perfekt und Platz zwei weiterhin möglich.

Doch davon will Aindlings Sportchef Josef Kigle nichts wissen. „Die Jungs werden versuchen, diese ganz starke Platzierung zu halten. Alle die mehr erwartet haben, sollten jetzt ihre Träume ad acta legen. Wir versuchen, so viele Punkte wie möglich zu holen.“ Derzeit beträgt der Rückstand auf Platz zwei vier Punkte. Der Vorsprung auf die Abstiegsrelegation ist mit sieben Zählern komfortabel, wobei der Aufsteiger den Klassenerhalt noch nicht endgültig sicher hat. Mit einem Erfolg in Karlsfeld dürfte sich das aber erledigt haben. Allerdings dürften die Aindlinger gewarnt sein, denn das Hinspiel am Schüsselhauser Kreuz ging mit 1:0 an die Gäste aus Oberbayern. Doch aktuell können die Aindlinger mit breiter Brust auflaufen. Zwar ging das jüngste Duell verloren, doch beim knappen 1:2 gegen den designierten Meister SpVgg Unterhaching II schlug sich das Team von Trainer Christian Adrianowytsch hervorragend. „Vor allem die erste Halbzeit war ganz stark. Es war insgesamt eine tolle Partie von uns“, so Kigle, der aber den Blick bereits auf die neue Spielzeit hat. Bekanntlich übernimmt im Sommer Florian Fischer als Trainer den TSV. Auch die Kaderplanungen sind laut Kigle weit fortgeschritten: „Auch was die Saison 2024/2025 betrifft, sind wir schon sehr weit, hier werden wir unsere Fans zeitnah informieren.“

