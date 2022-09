Fußball-Landesliga

vor 49 Min.

Aufatmen in Hollenbach: Der Aufsteiger kann doch noch siegen

Plus Der TSV Hollenbach schlägt den FC Memmingen II in der Fußball-Landesliga mit 3:1 und beklagt einen Wermutstropfen. Im Spiel fällt ein nicht alltäglicher Treffer.

Von Johann Eibl

Heimspiele sollte man nach Möglichkeit siegreich gestalten. Speziell dann, wenn eine Mannschaft der Spielklasse noch nicht lange angehört. Der TSV Hollenbach hatte sich in den vergangenen Wochen an diese ungeschriebene Regel nur selten gehalten. Am Sonntagabend, als die zweite Garnitur des FC Memmingen ins Tal des Krebsbaches kam, da erinnerte sich der amtierende Meister der Bezirksliga Nord wieder an diese Forderung und setzte sich mit 3:1 Toren durch.

