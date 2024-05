Fußball-Landesliga

13:46 Uhr

Bei Adrianowytsch-Abschied verteilt Aindling Geschenke an den Gegner

Plus Mit zwei 0:2-Niederlagen beendet der TSV Aindling eine ansonsten starke Saison in der Fußball-Landesliga. Sechs Fußballer, darunter auch der Trainer, verlassen den Verein.

Von Johann Eibl

Das war Sommerfußball über 90 Minuten hinweg. Temperaturen über 20 Grad trugen dazu bei, dass die Landesligapartie zwischen dem TSV Aindling und dem FC Memmingen II über bescheidenes Niveau nicht hinauskam. In erster Linie aber lag das an den Fußballern des TSV Aindling, die mit zwei 0:2-Niederlagen eine ansonsten starke Saison in der Landesliga Südwest enttäuschend abschlossen. Nichts wurde es aus dem Traum, unter den besten fünf Teams zu landen. Die Partie am Samstag zeigte überdeutlich auf, wie groß sich der Abstand zur Bayernliga darstellt. Vor drei Wochen bestanden noch theoretisch die Chancen, diese Klasse zu erreichen.

Beide Teams hatten den Klassenerhalt bereits erreicht. Das war schön für diese Vereine und deren Anhang, wirkte sich aber auf die Leistung am 34. Spieltag aus. Niemand hatte verlangt, dass die TSV-Kicker noch mal förmlich ums Überleben kämpfen würden. Doch mit ein wenig mehr Konzentration und dazu einer Spielweise, die speziell im ersten Abschnitt nicht so pomadig ausgefallen wäre, hätte man die Spielzeit positiv abschließen können.

