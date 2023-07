Fußball-Landesliga

16:40 Uhr

Bittere Niederlage im Derby: TSV Aindling geht in Ehekirchen unter

Plus Der FC Ehekirchen erteilt dem TSV Aindling beim 5:1 eine Lehrstunde. Nach zwei Niederlagen steht der Aufsteiger unter Druck. Einen Lichtblick gibt es.

Von Dirk Sing und Johann Eibl Artikel anhören Shape

Die einzig gute Nachricht vorne weg: Der TSV Aindling ist zurück auf der Anzeigetafel der Landesliga Südwest. Beim Gastspiel in Ehekirchen gelang dem Aufsteiger der erste Saisontreffer. Bei der 1:5-Niederlage beim Vorjahresvizemeister gab es ansonsten allerdings wenig zu lachen für das Team von Trainer Christian Adrianowytsch. Eine solch hohe Niederlage gab es lange nicht für Aindling.

Der Coach hatte im Vergleich zur Auftaktniederlage gegen Kempten die Mannschaft auf drei Positionen verändert. Für den angeschlagenen David Robinson rückte David Burghart in die Viererkette. Nico Gastl (Muskelfaserriss) wurde durch Fatlum Talla ersetzt und Moritz Wagner spielte im Sturm anstelle von Florian Kronthaler. In der ersten halben Stunde konnten die Aindlinger noch gut mithalten. Der Gast kombinierte sich der TSV gefällig nach vorne und wäre beinahe in Führung gegangen. Matthias Schuster drückte den Ball über die Torlinie, doch der Abseitspfiff unterdrückte den Jubel prompt. Mlakic verfehlte wenig später das Tor knapp. Von Ehekirchen kam in dieser Phase offensiv sehr wenig. Zwar hatten die Hausherren mehr Ballbesitz, doch gefährlich wurde es selten.

