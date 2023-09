Fußball-Landesliga

Bitteres Ende einer langen Serie für den TSV Aindling

Aindling am Boden? Die TSV-Spieler (rote Trikots) hatten in Kaufering durchaus ihre Chancen, erzielten aber nur ein Tor.

Plus In Kaufering verliert Aindling nach einem Elfmetertor in der letzten Szene dieses Fußball-Landesligaspiels. Der TSV muss fast eine halbe Stunde in Unterzahl spielen.

Jede Serie geht einmal zu Ende. Diese Erfahrung zu machen, das war für die Fußballer des TSV Aindling am Freitagabend in Kaufering gleich aus mehreren Gründen besonders ärgerlich und frustrierend. Ein 1:1 wäre in diesem Landesliga-Duell sicher ein gerechtes Resultat gewesen, doch in der letzten Szene der Nachspielzeit kamen die Gastgeber per Foulelfmeter zum 2:1-Siegtreffer.

Es war die erste Niederlage für die Aindlinger Mannschaft nach sechs erfolgreichen Auftritten. Ein Remis wäre die bessere Empfehlung für den Auftritt des Spitzenteams aus Schwabmünchen am Sonntag, 24. September, am Schüsselhauser Kreuz gewesen.

