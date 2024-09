Dank Nutznießer Wagner: TSV Aindling klettert an Tabellenspitze

Es bleibt dabei: Der TSV Aindling verblüfft die Fußballfreunde. In Pfaffenhofen setzte sich die Mannschaft mit 1:0 durch und hat damit auf fremden Plätzen bereits zehn Punkte geholt. Bei den Oberbayern, wie Aindling vergangenes Jahr in diese Klasse aufgestiegen, herrschte dagegen Frust, nachdem sie drei Tage zuvor in Manching aufhorchen hatten lassen. Matchwinner war Moritz wagner, der erstmals in dieser Spielzeit traf.

Johann Eibl