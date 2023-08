Fußball-Landesliga

10:00 Uhr

Dank Traumtor: Aindling gelingt Generalprobe für die Löwen

Plus Der TSV Aindling besiegt den VfB Durach und feiert eine gelungene Generalprobe für das Pokalspiel gegen den TSV 1860 München. Ein Mannschaftsteil überzeugt.

Von Johann Eibl

Darf man die Fußballer des TSV Aindling nach ihrem 1:0-Erfolg gegen den VfB Durach bereits als Topteam in der Landesliga Südwest einstufen? Nein, so euphorisch sollte man nach dem dreifachen Punktgewinn gegen den Rangzweiten keineswegs beurteilen. Doch sehen lassen konnte sich dieser Auftritt allemal, nicht zuletzt vor dem Hintergrund der vielen Aufgaben in diesen Wochen. Die Partie diente als idealer Stimmungsaufheller vor dem Pokalschlager am Dienstag gegen den TSV 1860 München.

Ein Manko konnten die Aindlinger bislang nicht ablegen: Sie geizen mit dem Schießen von Toren. Diesmal übernahm diesen Job Dominic Robinson, der aus gut 20 Metern in halblinker Position abzog und ins lange Eck traf. Der Ball, der zuvor über Jonas Müller und Markus Lohner gelaufen war, wurde noch ein wenig abgefälscht. In dieser Situation befanden sich die Allgäuer wegen einer Zeitstrafe gerade in Unterzahl. Um mit einem Treffer als Sieger vom Feld zu gehen, ist eine starke Abwehr vonnöten. „Zuhause sind wir defensiv stabil“, konnte Trainer Christian Adrianowytsch nicht zum ersten Mal feststellen. „Der Sieg war nicht unverdient.“

