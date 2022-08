Fußball-Landesliga

vor 3 Min.

Der SV Mering nutzt seine Chancen diesmal eiskalt

Dem SV Mering gelang am Sonntag in der Fußball-Landesliga Südwest ein 4:1-Auswärtssieg beim TV Erkheim. Der Meringer Manuel Utz (am Ball) war dabei gleich zweimal erfolgreich. Er stellte kurz vor Schluss auch das Endergebnis her.

Plus Dem MSV gelingt mit einem 4:1 in Erkheim der zweite Auswärtssieg in dieser Landesliga-Saison. Trainer Ajet Abazi spricht von einer Topleistung der gesamten Mannschaft.

Von Lorenz Ostermaier

Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge konnte der SV Mering durch einen 4:1-Auswärtssieg beim TV Erkheim diese Negativserie beenden. Durch den dreifachen Punktgewinn, bereits der zweite in dieser Saison, rückt der MSV in der Tabelle der Landesliga Südwest auf den siebten Platz vor. Die Allgäuer haben erst zwei Unentschieden erzielt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen