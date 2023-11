Fußball-Landesliga

06.11.2023

Der TSV Aindling dreht im Derby zum Schluss richtig auf

Plus Beim Heimspiel gegen den FC Ehekirchen wird die Aufholjagd des TSV mit einem Happy End in der Nachspielzeit belohnt. Der Gästekeeper greift zweimal daneben.

Von Johann Eibl

Nach dem 2:2 gegen den FC Ehekirchen durfte sich der TSV Aindling am Freitagabend beinahe wie ein Sieger fühlen. Speziell die Schlussphase war mit das Beste, was die Mannschaft bislang seit dem Aufstieg in die Landesliga zeigte. Das Wetter in diesem Derby war bei leichtem Regen eher unwirtlich, die Leistungen aber konnten sich sehen lassen. Dazu passte die Zahl der Zuschauer. Über 300 Besucher, davon ein großer Teil aus dem Lager der Gäste, sieht man am Schüsselhauser Kreuz nur ganz selten.

Oft genug schon wussten die Aindlinger in dieser Saison auf einen Rückstand keine rechte Antwort und mussten sich geschlagen geben. Diesmal lagen sie mit 0:2 hinten und zeigten eine hervorragende Reaktion. „Wenn wir mit 4:2 gewinnen, dann braucht sich Ehekirchen nicht zu beschweren“, befand TSV-Trainer Christian Adrianowytsch. Zu Recht, denn seine Schützlinge erarbeiteten sich in den letzten Minuten gleich eine ganze Reihe von guten Möglichkeiten. Dass die Mannschaft sich so erfolgreich aufbäumte gegen die drohende Heimniederlage, das lag wohl nicht zuletzt daran, dass die vier Erfolge in den Spielen zuvor ihr Rückgrat merklich gestärkt hatten. Adrianowytsch erwähnte in seiner Bilanz einen weiteren wichtigen Aspekt: „Wir hatten heute eine sehr gute Bank.“ Darum entschloss er sich vergleichsweise früh zu den Wechseln, die eminent wichtig waren: „Es freut mich, dass sie so gut geklappt haben.“

