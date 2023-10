Fußball-Landesliga

Der TSV Aindling verschafft sich mit einem Heimsieg wieder Luft

In der ersten Hälfte war Aindling (rote Trikots) gegen Aufkirchen noch zu passiv, in der zweiten Hälfte erspielte sich der TSV viele Chancen.

Plus Mit dem zweiten 2:1-Sieg innerhalb einer Woche verbessert sich der TSV jetzt auf 23 Punkte. Spielertrainer Christian Adrianowytsch spielt wieder 90 Minuten.

Wenn die Fußballer des TSV Aindling in dieser Runde eine Landesligapartie gewinnen, dann begnügen sie sich in der Regel mit einem knappen Resultat. So war es vor einer Woche beim 2:1 in Erkheim und so war es auch am Sonntagabend mit dem gleichen Ergebnis gegen den SC Aufkirchen. Wichtiger aber ist der Blick auf die Tabelle. Mit 23 Zählern gehört der Aufsteiger wieder dem Mittelfeld an und hat sich ein wenig abgesetzt von der Gefahrenzone.

Weil es eine Woche zuvor so gut geklappt hatte mit ihm in der Startelf, stellte sich Spielertrainer Christian Adrianowytsch am Sonntag erneut selber auf. Dominic Robinson fehlte als Urlauber. Geradezu üppig besetzt war diesmal die Bank mit gleich neun Ersatzleuten. Nach einem Eckball kam Moritz Wagner zu einem Kopfball, der vom Keeper auf der Linie geklärt wurde. Auf der anderen Seite war Simon Babel mit einem Schüsschen nicht in der Lage, Robin Scheurer im TSV-Kasten in Verlegenheit zu bringen. Gefährlicher wurde es bei einem Heber von Sebastian Beck, der später den Ball am rechten Pfosten vorbei ins Aus lenkte. Einen Schuss von Antonio Mlakic fischte der Gäste-Schlussmann mühelos aus dem Eck. Von wirklich hochkarätigen Chancen konnte bislang noch keine Rede sein in diesem Duell der Aufsteiger. Diesen Begriff konnte man eher bei einem Schuss von Anton Schöttl gebrauchen, der knapp sein Ziel verfehlte.

