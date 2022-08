Fußball-Landesliga

vor 5 Min.

Der TSV Hollenbach beendet seine Niederlagenserie

Hollenbach (hier in Rot gegen Sonthofen) stemmte sich erfolgreich gegen eine Niederlage im Spiel gegen Unterhaching.

Plus Die Hollenbacher Fußballer erkämpfen sich ein Unentschieden. Das 1:1 gegen Unterhaching II wird in der Tabelle aber nicht gewertet.

Es war ein ungewöhnliches Fußballspiel, das der TSV Hollenbach am Sonntag gegen die zweite Mannschaft der SpVgg Unterhaching absolvierte. Das Ergebnis, ein 1:1, interessiert in erster Linie die Statistiker. Den Eingang in die Tabelle der Landesliga Südwest wird diese Punkteteilung nicht finden. Die Gäste kicken außer Konkurrenz mit, sie komplettieren das Teilnehmerfeld, weil der SC Ichenhausen kurz vor dem Saisonstart sein Team zurückgezogen hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen