Fußball-Landesliga

17.04.2023

Der TSV Hollenbach kann doch noch siegen

Plus Nach dem 3:1-Heimsieg gegen Kempten keimt trotz kühler Temperaturen wieder Hoffnung im Krebsbachtal.

Von Walter Mika Artikel anhören Shape

Na geht doch, das leidige Warten auf einen Sieg hat sein Ende gefunden! Fünf Monate nach dem letzten Landesligaerfolg in Gersthofen (1:0 am 18. November 2022) rang der TSV Hollenbach den FC Kempten mit 3:1 nieder. Danach sah es lange Zeit nicht aus, die Kemptener dominierten bis zur Pause das Geschehen, ehe ihnen nach dem 1:1-Ausgleich kurz vor dem Kabinengang im zweiten Spielabschnitt die Hollenbacher Wucht und das Spiel förmlich um die Ohren flog.

Auf Hollenbacher Seite rückte für den kurzfristig privat verhinderten Spielertrainer Christoph Burkhardt Samuel Higl in die Startelf, der seinen Einsatz mit Nachdruck rechtfertigte. Higl musste sich wie seine Mitspieler auch, einer zunehmenden Kemptener Spieldominanz erwehren, die jedoch meist an der Strafraumgrenze verpuffte. Eine Direktabnahme von Deniz Yilmaz, die am kurzen Pfosten vorbeistrich (29.) sowie ein Flachschuss von Timo Lutz, wobei TSV-Schlussmann Michael Finkert reaktionsschnell abtauchte (33.), blieben lange Zeit die gefährlichsten Gästeaktionen.

