Drei Tore in 23 Minuten: Aindling macht kurzen Prozess mit Gilching

Plus Beim 3:0-Heimsieg über den TSV Gilching fallen sämtliche Tore in den ersten 23 Minuten. Thomas Steinherr übernimmt die Rolle des Trainers.

Von Johann Eibl

Einige Male hatten die Fußballer des TSV Aindling bereits den Versuch unternommen, die Marke von 30 Punkten in der Landesliga zu erreichen oder gar zu übertreffen. Am Sonntag waren sie erfolgreich in diesem Bemühen. Im Heimspiel gegen den TSV Gilching-Argelsried ließen sie nichts anbrennen und sorgten für eine schnelle Entscheidung. Die Treffer zum 3:0 fielen allesamt in der Startphase, als die Gäste in der Defensive reichlich indisponiert wirkten. Mit nunmehr 32 Zählern liegen die Aindlinger deutlich vor den Verlierern (24).

Aindling sammelt Punkte in der Landesliga

Blitzstart nennt man so was. Es waren keine 47 Sekunden gespielt, da versetzte Nico Gastl nicht weit vom linken Pfosten entfernt seinen Gegner und schlenzte die Kugel am Keeper vorbei in die Maschen. Und in diesem Stil ging es munter weiter. Eine Flanke von der rechten Seite verlängerte Moritz Wagner per Heber zum 2:0, auch in diesem Fall wirkte die Gäste-Abwehr nicht sonderlich aufmerksam. Aus diesen eklatanten Schwächen zogen die Oberbayern aber vorerst keinerlei Lehren. Fatlum Talla flankte die Kugel von der rechten Seite, in der Mitte stand Wagner allein, sodass das 3:0 für ihn keinerlei Problem darstellte. Drei Treffer in 23 Minuten – das war allein schon deshalb ausgesprochen bemerkenswert, weil die Aindlinger nicht gerade im Rufe stehen, ihre Gegner auf die Schnelle aus dem Stadion zu jagen. Außerdem standen erneut einige Angriffsspieler nicht zur Verfügung.

