Duell der Aufsteiger: TSV Aindling steht unter Druck

Patrick Stoll und der TSV Aindling stehen im Spiel am Mittwoch in Bobingen schon unter Druck. Foto: Adrian Goldberg

Plus Der TSV Aindling spielt am Mittwoch beim Kellerkind TSV Bobingen. Beide Mannschaften müssen punkten. Welchen Einfluss hat das Löwen-Spiel?

Von Johann Eibl

Der Countdown läuft bereits beim TSV Aindling. Aber bevor das große Pokalspiel gegen den TSV 1860 München am kommenden Dienstag ansteht, sind noch zwei Landesligaaufgaben für die Fußballer im Terminkalender verzeichnet: am Mittwoch in Bobingen bei einem Mitaufsteiger (18.30 Uhr) und am Samstag zuhause gegen den VfB Durach.

Es wird bei dieser Konstellation nicht ganz zu vermeiden sein, dass die Spieler das Duell mit den „Löwen“ bereits im Hinterkopf haben, doch schon ein kurzer Blick auf die Tabelle macht klar, wie wichtig die beiden Partien zuvor sind. 2:7 Tore und drei Punkte aus vier Auftritten: Diese Zwischenbilanz bringt die Lage im Abstiegskampf zum Ausdruck. Da spielt es dann auch nur eine Nebenrolle, dass die Bobinger mit Niederlagen in Unterhaching und Schwabmünchen sowie einem Unentschieden gegen Oberweikertshofen noch schlechter gestartet sind.

