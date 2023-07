Ein Fehler kostet Punktgewinn: Aindling wacht beim Auftakt zu spät auf

Der TSV Aindling verliert mit 0:1 gegen den FC Kempten. Für den Fehlstart gibt es mehrere Gründe. Der Trainer macht seinen Schützlingen dennoch ein Kompliment.

85 Minuten deutete Vieles darauf hin, dass der TSV Aindling in seinem ersten Landesligaspiel seit fünf Jahren einen torlosen Teilerfolg erzielen könnte. Doch dann vermasselte ihm der FC Kempten die Tour. Die Gäste kamen durch Daniele Sgodzaj, dessen Schuss von der rechten Seite über die Torlinie kullerte, zum einzigen Treffer des Abends. Nun erst rafften sich die Gastgeber so richtig auf, doch dieses Aufbäumen hatte keine Auswirkung mehr auf das Resultat. Während Kempten noch auf dem Spielfeld diesen Coup lautstark feierte, waren aufseiten des TSV lange Gesichter an der Tagesordnung.

Aindlings Torhüter Robin Scheurer musste nur einmal hinter sich greifen. Foto: Jonas Jakob

Dass es an der Aindlinger Abwehr nur wenig auszusetzen gibt, das weiß man spätestens seit der Saison 2022/23, als sie nur wenige Treffer hinnehmen musste. Auch am Freitagabend war auf sie in den meisten Fällen Verlass. Was die Hausherren im Aufbau und in der Offensive boten, das ließ jedoch so manchen Wunsch offen. In einigen Szenen hatte man den Eindruck, es handle sich um das erste Testspiel; so unkoordiniert lief da der Ball. Und außerdem ging die Kugel oft genug verloren. Diese Defizite schlugen sich nach 96 Minute an der Anzeigetafel nieder. Wie oft kamen die Aindlinger diesmal zu gefährlichen Szenen vor dem Kasten der Allgäuer, waren es zwei oder drei? Darüber mag man geteilter Meinung sein. In jedem Fall aber war das zu wenig, um mit einem dreifachen Punktgewinn loslegen zu können. Dass so manches auszusetzen war am Aindlinger Auftakt, das konnte man auch daran ersehen, dass der Coach bereits in der 77. Minute das Kontingent von fünf Wechseln ausgeschöpft hatte.

Fußball: TSV Aindling ist offensiv zu harmlos

Trainer Christian Adrianowytsch war sichtlich bemüht, seine Schützlinge in Schutz nehmen: „Riesenkompliment an die Mannschaft. Kempten will oben mitspielen. Unsere Abwehr hat nicht viel zugelassen. Das Tor kam nach einem blöden Fehler zustande, vorher war’s ein Handspiel, das der Schiri nicht gesehen hat.“ Ein Unentschieden wäre seiner Ansicht nach gerecht gewesen, wenngleich er feststellte, dass der FCK mehr vom Spiel hatte.

In Durchgang eins hätte Neuzugang Nico Gastl das 1:0 für den Aufsteiger herstellen können, bei seinem platzierten Schuss ins kurze Eck aber war Torhüter Yannick Rakiecki auf der Hut. In der ersten Viertelstunde aber hätte der spätere Sieger bereits mit zwei Toren in Front liegen können. Bei einem Schuss von Timo Lutz klärte Robin Scheurer im TSV-Kasten. Nach dem 0:1 hätte der Torschütze noch ein zweites Mal zuschlagen können. Doch diesmal fehlten einige Zentimeter. Das Gleiche ließ sich auf der anderen Seite sagen, als Patrick Stoll die Kugel für den eingewechselten Moritz Wagner vorlegte. Das war die große Gelegenheit, die zum 1:1 hätte führen können. Am Schluss verhängte Schiedsrichter Felix Albegger (SV Waldeck), der in den meisten Fällen richtig lag, noch zwei Zeitstrafen. Das änderte aber nichts an der Tatsache, dass die meiste Zeit fair um die Punkte gerungen wurde.

Viel Zeit sich über diese Niederlage zu ärgern haben die Aindlinger nicht, denn bereits am Mittwochabend geht es weiter. Dann steht das erste Derby der Saison an, wenn es ab 18.30 Uhr zum FC Ehekirchen geht. Beim Vorjahres-Vizemeister geht Aindling erneut als Außenseiter ins Rennen.

TSV Aindling Scheurer, Robinson (71. Lohner), Stoll, Menhart, Danner, Mlakic, Schuster (77. Schöttl), Woltmann, Müller (71. Burghart), Gastl (66. Wagner), Kronthaler (77. Talla).

Tor 0:1 Sgodzaj (85.) Zehn-Minuten-Zeitstrafen Wollens (Kempten/90.) und Wagner (90./Aindling) Zuschauer 230.