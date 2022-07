Fußball-Landesliga

22.07.2022

Ein Heimsieg für die Vereinsgeschichte: Hollenbach schlägt Kaufering

Plus Fußball-Landesliga: Mit dem 2:1-Heimerfolg über den VfL Kaufering im zweiten Saisonspiel gelingt Aufsteiger TSV Hollenbach ein historischer Sieg. Der ist zwar knapp, aber verdient.

Von Franz Fischer

Knapp mit 2:1, aber am Ende durchaus verdient, gingen die Landesligafußballer des TSV Hollenbach in ihrem zweiten Saisonspiel gegen den VfL Kaufering als Sieger vom Platz. In Durchgang eins sah es dabei ganz und gar nicht nach einem Hollenbacher Erfolgserlebnis zur Heimpremiere aus. Am Mittwochnachmittag installierte der TSV am östlichen Ende des Hauptspielfeldes eine Anzeigentafel. Gespannt warteten die 265 Zuschauer darauf, wann und vor allem für wen sie erstmals einen Treffer präsentieren würde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen