Zwei Fehler zu viel: Hollenbach verliert in Unterzahl

Eine 3:0-Niederlage hatten die Fußballer des TSV Hollenbach am Samstag bei ihrer Heimreise aus Durach im Gepäck. Im ersten Durchgang waren die Krebsbachkicker durchaus gut im Spiel und boten dem gastgebenden VfB Paroli. Nach einer Roten Karte für den TSV spielte die Heimelf in der zweiten Halbzeit aber ihre numerische Überlegenheit aus und behielt die Punkte im heimischen Offino-Stadion.

Hollenbachs Abteilungsleiter Bernhard Fischer berichtete zur Halbzeit von einer vielversprechenden, couragierten Leistung des TSV, der durch Fabian Frieser auch die große Chance auf den Führungstreffer hatte. Perfekt freigespielt von Michael Schäfer tauchte der 22-Jährige plötzlich alleine vor Durachs Keeper Julian Methfessel auf. Mit seinem flachen Abschluss hatte Frieser Methfessel bereits geschlagen, ehe ein Verteidiger den Ball noch an den Pfosten lenkte, von wo er ins Aus rollte. Maximilian Zeyer und Elias Ruisinger versuchten ebenfalls ihre Farben in Führung zu schießen, hatten mit ihren Abschlüssen aber kein Glück.

Zwei Fehler zu viel: VfB Durach zermürbt TSV Hollenbach nach Elfmeter und Roter Karte

Durachs erster gefährlicher Vorstoß in den Gästestrafraum durch Nikolas Leibbrandt wurde von Cyrill Siedlaczek mit einem Foul gestoppt, sodass die Heimelf nach einer Viertelstunde von Schiedsrichter Michael Krug (Unterhaching) einen Strafstoß zugesprochen bekam. Diesen nutzte Niklas Eggensperger sicher zur 1:0-Führung. Hollenbach ließ sich durch den Rückstand nicht verunsichern, hielt weiter dagegen und hatte durch Schäfer und Zeyer Chancen zum Ausgleichstreffer. Die Duracher deuteten ebenfalls immer wieder an, dass sie zurecht auf Rang drei der Landesliga Südwest stehen und versuchten über ihr schnelles Kombinationsspiel zum Erfolg zu kommen.

Die Bemühungen waren aber zumeist nicht konsequent zu Ende gespielt und blieben erfolglos. Als Leibbrandt allerdings kurz vor dem Pausenpfiff rund dreißig Meter vor dem Hollenbacher Tor auf und davon gewesen wäre, konnte sich Arthur Potapov nur mit einem Ziehen am Trikot des Durachers helfen. Referee Krug wertete das Vergehen als Notbremse und zeigte folglich glatt Rot für Potapov. „Wir spielen eine starke Halbzeit, leisten uns zwei Fehler und die haben ein Gegentor und einen Platzverweis zur Folge – das ist bitter“, berichtete Fischer in der Pause. Mit der nun folgenden Sperre für Potapov fehlen den Krebsbachkickern am kommenden Wochenende gegen Dachau mit Martin Knauer, Philipp Baier und Christoph Burkhard (alle verletzt) vier Innenverteidiger.

TSV Hollenbach schnuppert trotz Unterzahl noch am Ausgleich – kassiert dann aber noch zwei Tore

Auch in Durchgang zwei waren die Rot-Weiß gewillt, zurück ins Spiel zu kommen, hatten durch Michael Schäfer den Ausgleich auf dem Fuß. Seinen Abschluss nach einem Duracher Fehler im Aufbauspiel parierte Schlussmann Methfessel aber sehenswert (56.). Schäfer musste später verletzt vom Feld und wurde durch Lukas Falk ersetzt. Mit zunehmender Spieldauer war Durach mehr und mehr überlegen, Hollenbach war der Kräfteverschleiß in Unterzahl anzumerken. Das 2:0 erzielte Leibbrandt nach Pass vom linken Flügel aus kurzer Distanz (65.), ehe Zeyer mit seinem Schuss nur die Latte traf und so den Anschlusstreffer verpasste.

Entschieden war die Partie nach dem 3:0 durch Marco Faller, der vor Torwart Florian Hartmann mit dem Kopf an den Ball kam und anschließend nur noch einschieben musste (73.). „Die Jungs haben auch in Unterzahl gekämpft wie die Löwen, keiner hat sich hängen lassen. Wir kommen immer wieder zu guten Chancen. Es fehlt oft nicht viel, manchmal fehlt auch einfach das Glück. Um wieder zu punkten, müssen wir aber mehr Tore schießen, das ist ganz einfach und das versuchen wir kommende Woche gegen Dachau aufs Neue.“ (nfz)

TSV Hollenbach: Hartmann, Siedlaczek, Potapov, Higl, Fischer, Greifenegger, Schäfer (75. Falk), Frieser (62. Jonas Ruisinger), Uhlemair (83. Malinic), Elias Ruisinger, Zeyer.

Tore: 1:0 Eggensperger (16., FE), 2:0 Leibbrandt (65.), 3:0 Faller (73.). – Rote Karte: Potapov (44.). – Zuschauer: 150. – Schiedsrichter: Michael Krug (SpVgg Unterhaching).