Fußball-Landesliga

vor 34 Min.

Erfolgloses Aufbäumen: Aindling kassiert Heimpleite - Coach fliegt vom Platz

Plus Der TSV Aindling kassiert eine Niederlage gegen Jetzendorf. Die Schlussphase ist hektisch. Trainer Christian Adrianowytsch wird auf die Tribüne geschickt.

Von Johann Eibl

Erneut gescheitert ist der Angriff des TSV Aindling auf die Marke von 30 Punkten. Und die Serie von sechs Spielen ohne Niederlage ging ebenfalls zu Ende. Im Duell zuhause gegen den TSV Jetzendorf musste er sich in der Fußball-Landesliga mit 1:2 Toren geschlagen geben. In der Schlussphase entglitt die Partie dem jungen Schiedsrichter zusehends, was aber keinen Einfluss auf das Ergebnis hatte.

"War keine gute erste Halbzeit", stellte Spielertrainer Christian Adrianowytsch fest: "War keine gute Leistung von uns." Eher die Fortsetzung der jüngsten Vorstellung in Oberweikertshofen, die ebenfalls recht mäßig ausgefallen war. Weiter meinte er, ein Unentschieden sei diesmal das höchste der Gefühle gewesen. Wichtig war ihm aber der Hinweis, dass der Abstand zum ersten Relegationsplatz weiterhin fünf Punkte beträgt.

