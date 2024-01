Fußball-Landesliga

Fischer ist zurück: Aichacher übernimmt als Trainer beim TSV Aindling

Plus Florian Fischer steht ab Sommer als Trainer in der Verantwortung beim TSV Aindling. Für die Rückrunde soll ein Rückkehrer helfen, die Landesliga zu halten.

Von Johann Eibl

Florian Fischer kehrt zurück ins Wittelsbacher Land. Der erfahrene Trainer wird ab Sommer wieder bei einem Klub aus dem Kreis Aichach-Friedberg verantwortlich sein. Einer der erfolgreichsten Coaches geht zum aktuelle höchstklassigen Verein des Kreises. Im Sommer löst Fischer Christian Adrianowytsch beim TSV Aindling ab. Was sich der Verein und der künftig Coach erhoffen.

Am Donnerstag beginnt für die Landesliga-Fußballer des TSV Aindling das Training für die Frühjahrsrunde. Bis zu diesem Zeitpunkt, so die vereinsinterne Vorgabe, sollte geklärt sein, wer im Sommer die Nachfolge von Christian Adrianowytsch als Trainer antritt. Bei Florian Fischer wurde der Verein fündig. Die letzten Stationen des 38-Jährigen hießen BC Aichach, VfL Ecknach, TSV Gersthofen und TSV Schwabmünchen. Derzeit betreibt er eine Fußballschule mit Größen wie Christoph Burkhard, Mario Schmidt und Andreas Brysch. Außerdem, so versichert Fischer, habe er sich viele Fußballspiele angeschaut, auch mit Aindlinger Beteiligung: "Ich kenne die Mannschaft."

