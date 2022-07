Fußball-Landesliga:

Gegen Tabellenletzten: Hollenbach will nächsten Dreier

Der TSV Hollenbach um Michael Schäfer (rechts gegen den VfL Kaufering) will auch im zweiten Heimspiel einen Dreier einfahren. Am Freitag empfangen die Krebsbachtaler den TSV Gersthofen zum Derby.

Plus Nach zwei Siegen in Folge empfängt der TSV Hollenbach am Freitagabend Schlusslicht Gersthofen. Warum Christoph Burkhard dennoch vor dem Gegner warnt.

Von Franz Fischer

Zu einem kleinen Derby kommt es am Freitagabend im Krebsbachtal. Dann empfängt der TSV Hollenbach den TSV Gersthofen zum Nachbarschaftsduell in der Landesliga Südwest der Fußballer.

