Tabellenende rückt näher: Hollenbach kassiert nächste Pleite

Plus Auch in Jetzendorf gibt es für den TSV Hollenbach nichts zu holen. Beim 0:2 sind die Krebsbachtaler zu harmlosen und kassieren eine verdiente Pleite.

Mit leeren Händen kehrte der TSV Hollenbach aus Jetzendorf heim. Am Ende stand eine 0:2-Niederlage, wodurch die Krebsbachtaler schon seit vier Spielen ohne Punkt sind. Beim Mitaufsteiger blieben die Gäste über 90 Minuten zu harmlos und konnten sich bei ihrem Schlussmann bedanken, dass die Niederlage nicht noch höher ausfiel.