Hollenbach kommt unter die Räder und kann sich doch noch retten

Plus Der TSV Hollenbach verliert mit 0:5 in Schwabmünchen. Nach der Pause hat der Aufsteiger nichts mehr entgegenzusetzen. Dennoch ist die Relegation noch möglich.

Mit leeren Händen und einer deutlichen 0:5-Niederlage im Gepäck kehrten die Fußballer des TSV Hollenbach vom Auswärtsspiel beim TSV Schwabmünchen zurück. Dennoch haben die Kicker aus dem Krebsbachtal weiterhin zumindest eine theoretische Chance auf einen Relegationsplatz.

Dazu müsste die Burkhard/Zweckbronner-Elf die beiden verbliebenen Spiele gewinnen, der Vorletzte Gersthofen müsste zwei Mal verlieren. Beide Mannschaften wären dann punktgleich, Hollenbach aufgrund des besseren direkten Vergleichs aber vor den Ballonstädtern. Dass ein solches Szenario eintreten wird, scheint mehr als unrealistisch, doch zumindest haben die Hollenbacher noch einen kleinen Strohhalm, an den sie sich kurz vor Saisonende klammern können.