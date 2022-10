Fußball-Landesliga:

18:00 Uhr

Tiefer Fall: Hollenbach nach Pleite im Kellerduell Tabellenletzter

Plus Nach der 0:2-Niederlage im Kellerduell gegen Schwabmünchen ist der TSV Hollenbach nun Tabellenletzter. Woran es diesmal beim Aufsteiger hapert.

Von Franz Fischer

Die Rote Laterne in der Landesliga Südwest haben nun für mindestens einen Spieltag die Fußballer des TSV Hollenbach übernommen. Nach der 0:2 Niederlage gegen den TSV Schwabmünchen und dem gleichzeitigen 2:0 des TV Erkheim in Gilching stehen die Krebsbachtaler am Tabellenende. Im Kellerduell gegen Schwabmünchen war Hollenbach einmal mehr zu harmlos.

