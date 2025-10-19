Später Schock: Hollenbach geht kurz vor Schluss k.o.

Bei der 0:1-Heimspielniederlage gegen den 1. FC Sonthofen in der Fußball-Landesliga Südwest konnte der TSV Hollenbach keine seiner beiden Negativserien beenden. Inzwischen fünfmal in Serie verloren und dabei immer ohne Treffer: Hollenbach behält die rote Laterne der Liga für mindestens eine weitere Woche. Lange sah es am Sonntag danach aus, als würde der TSV diesmal nicht als Verlierer vom Platz gehen. Doch kurz vor Schluss gelang den Gästen aus dem Nichts der unerwartete Siegtreffer.

Bei den Krebsbachkickern stand nach überstandener Knieverletzung Spielertrainer Christoph Burkhard erstmals in dieser Saison überhaupt auf dem Platz. Der 40-Jährige startete neben seinem Trainerkollegen Daniel Zweckbronner in der Innenverteidigung. Beide Teams begannen zurückhaltend, wollten sichtlich erst einmal Sicherheit in das eigene Spiel bekommen. Ein erstes Ausrufezeichen setzte Co-Trainer Fatih Cosar, der im Strafraum ein Zuspiel direkt abfasste, den Ball aber deutlich über das Gästetor schoss (20.).

Fußball-Landesliga Südwest: Hollenbachs Uhlemair schießt am Boden liegend aufs Tor

Sonthofen antwortete nur zwei Zeigerumdrehungen später. Sebastian Streit versuchte sich per Flachschuss von der Strafraumgrenze. Keeper Florian Hartmann parierte aber sicher. Vielmehr passierte im ersten Durchgang nicht mehr, bis kurz vor dem Pausenpfiff Martin Uhlemair schon am Boden liegend einen Abpraller nochmals auf das Gästetor lenkte. Schlussmann Marco Zettler konnte aber klären (41.).

Den besseren Start, mehr Chancen und mehr Spielanteile reklamierte in den zweiten 45 Minuten die Heimelf für sich. Gleich nach Wiederanpfiff hatte Hollenbach eine ganze Serie an vielversprechenden Möglichkeiten. Unter anderem versuchte sich erneut Uhlemair in aussichtsreicher Position, wurde aber noch geblockt (49.). Wenig später tankte sich Elias Ruisinger auf dem Weg zum Tor sehenswert durch, wurde aber gerade noch von einem Verteidiger am Abschluss gehindert. Hollenbach präsentierte sich einsatzfreudig und hatte sich offensichtlich fest vorgenommen, das Spiel mit einem Erfolgserlebnis zu beenden. Der Führungstreffer für die Rot-Weißen lag in der Luft. Mit einem satten Flachschuss verlangte Florian Leitenmayer Torhüter Zettler alles ab, der noch zur Ecke klären konnte.

Sonthofen fand im zweiten Durchgang offensiv so gut wie überhaupt nicht statt und hatte Mühe, sich gegen den Hollenbacher Druck zu wehren. Trotz zahlreicher bester Gelegenheiten gelang es den Krebsbachtalern aber nicht, ein Tor zu erzielen. Aufgrund des Spielverlaufs nach der Halbzeit schien aber zumindest ein Punktgewinn diesmal herauszuspringen. Bis Sonthofen in der 88. Minute einen Eckball zugesprochen bekam. Bei der Hereingabe ließ die Hollenbacher Defensive Diar Blaku aber etwas zu viel Raum. Blaku wusste diesen zu nutzen und köpfte den Ball unhaltbar ins Netz.

Hollenbach war sichtlich geschockt, warf in den restlichen Minuten alles nach vorne, konnte sich aber nicht mehr für seine äußerst couragierte Leistung belohnen. Am Ende stand eine überaus bittere Niederlage, die den Spielverlauf auf den Kopf stellte. (nzf)

TSV Hollenbach Hartmann, Siedlaczek, Zweckbronner (67. Jonas Ruisinger), Burkhard, Leser, Leitenmayer, Cosar, Zeyer, Uhlemair (84. Malinic), Elias Ruisinger, Schäfer (62. Frieser) Tor 0:1 Blaku (88.) Schiedsrichter Florian Garr (Wendelskirchen) Zuschauer 150.