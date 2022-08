Fußball-Landesliga

10:00 Uhr

Bitterer Spieltag: Hollenbach verliert nicht nur das Spiel

Werner Meyer (am Ball gegen Durach) und der TSV Hollenbach kassierten in Gilching die dritte Niederlage in Serie.

Plus Der TSV Hollenbach kassiert in Gilching die dritte Niederlage in Folge. Trainer Daniel Zweckbronner bekommt die Rote Karte, zum Unverständnis der Gilchinger.

Von Franz Fischer

Mit leeren Händen mussten die Landesligafußballer des TSV Hollenbach die Heimreise vom Auswärtsspiel beim TSV Gilching nach ihrer 0:3 Niederlage antreten. Dabei stand es zur Pause noch 0:0. Am Ende kassierte der Aufsteiger nicht nur die dritte Pleite in Folge, sondern verlor auch noch Trainer Daniel Zweckbronner, der die Rote Karte sah.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen