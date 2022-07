Hollenbacher Chancenwucher: Nullnummer gegen Gersthofen

Plus Der TSV Hollenbach lässt beim 0:0 gegen Gersthofen zu viele Möglichkeiten liegen. Am Ende rettet für die Krebsbachtaler der Innenpfosten den einen Punkt.

Eine ganze Reihe an hochkarätigen Chancen ließen Hollenbachs Landesligakicker beim 0:0 gegen den TSV Gersthofen liegen. Dennoch blieben die Krebsbachtaler im dritten Spiel in Folge ohne Niederlage und haben nach vier Spieltagen bereits sieben Zähler auf dem Konto.