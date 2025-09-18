Aindling empfängt Pfaffenhofen: Personal-Probleme bleiben ein wichtiges Thema

Wer auswärts nur noch selten punktet, der darf sich zu Hause eigentlich keinen Ausrutscher erlauben. Vor diesem Hintergrund kann man das Heimspiel des TSV Aindling am Freitag um 19 Uhr gegen den TSV Pfaffenhofen einordnen. Am Schüsselhauser Kreuz sind die Gastgeber noch ungeschlagen. Dieses Mal soll der dritte Sieg gelingen, der wäre auch nötig, um zu verhindern, dass man die nächste Zeit weitgehend im Niemandsland der Tabelle in der Fußball-Landesliga Südwest zubringen muss.

Allerdings gehört der Nachbar aus dem Tal der Ilm keineswegs der Kategorie Laufkundschaft an. Die Oberbayern beendeten die vergangene Saison auf Rang drei. Dass sie nun Vierter sind, stellt somit keine große Überraschung dar. Beachtlich erscheint die Zahl ihrer Tore, 28-mal konnten sie bereits Treffer bejubeln. Einmal waren es deren fünf, zweimal vier und dreimal drei. Mit anderen Worten: Lässt man Pfaffenhofen ins Rollen kommen, dann könnte es für den Gegner ungemütlich werden.

„Eine ganz gute Mannschaft“, urteilt Aindlings Trainer Florian Fischer nach dem Beobachten des Gegners: „Die hatten einige Abgänge, haben sich aber auch ganz gut verstärkt.“ Aus der gefährlichen Offensive streicht er Luka Brudtloff heraus; der 22-Jährige hat bisher achtmal getroffen, letzte Saison kam er auf 18 persönliche Erfolgserlebnisse. Fischer weist noch auf einen anderen Aspekt hin: „Die haben sich als Team weiterentwickelt.“

Arbeit, Verletzung, angeschlagen: Der TSV Aindling muss in der Aufstellung kreativ werden

Im Team der Hausherren befinden sich erneut zahlreiche Wackelkandidaten, einmal abgesehen davon, dass einige Spieler kein Thema sein werden. Bei Markus Kugler hat sich herausgestellt, dass bei ihm zuletzt in Sonthofen zwei Bänder gerissen sind. Benjamin Woltmann ist noch dienstlich auf einer Messe im Einsatz, Torhüter Kevin Schmidt weilt im Urlaub, außerdem plagt ihn eine Fersenverletzung.

An seiner Stelle wird Simon Reithmeir zwischen den Pfosten agieren. Dessen Trainingsleistungen gefallen dem Coach, der daran erinnert, dass Reithmeir auch bei den Einsätzen zu Beginn der Runde einen guten Eindruck hinterließ. „Da haben wir keine Sorgen“, versichert Fischer, der Luca Berger als Ersatzkeeper in der Hinterhand hat.

David Bichlmeier kehrt nach seiner Rot-Sperre ins Team zurück, Antonio Mlakic konnte am Dienstag immerhin am Training wieder teilnehmen, Marco Ruppenstein fehlt beruflich bedingt. Jonas Simon spürt Probleme in einem Oberschenkel, Nico Gastl konnte nicht trainieren, Dominic Robinson wird eher kein Thema sein und zum schlechten Schluss hat sich mit Anton Schöttl eine Stammkraft krankgemeldet.