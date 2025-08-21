Erster Sieg seit sechs Spielen: Schäfer erlöst Hollenbach

Den langersehnten Sieg feierten am Mittwochabend die Landesligakicker des TSV Hollenbach. Nach dem 3:0-Erfolg gegen den SV Manching am Saisonauftakt blieb die Burkhard/Zweckbronner-Elf zuletzt fünf Spiele in Serie sieglos. Beim FC Ehekirchen behielten die Rot-Weißen durch einen Elfmetertreffer von Michael Schäfer mit 1:0 – knapp, aber durchaus verdient – die Oberhand. Einmal mehr präsentierte sich Hollenbachs Defensivabteilung äußerst sattelfest, wenngleich diese mit einer Überraschung aufwartete.

Trainer Daniel Zweckbronner beorderte sich selbst als Innenverteidiger in die Startelf und kam so zu seinem ersten Einsatz seit Mai 2024. Damals hatte sich der 35-Jährige im letzten Saisonspiel gegen den TSV Wertingen die Achillessehne gerissen. Ebenfalls erstmals von Beginn an durften Niclas Mederer und Martin Uhlemair ran. Der 18-jährige Uhlemair wechselte im Sommer von den A-Junioren des FC Stätzling ins Krebsbachtal, bei denen er sich noch im April eine Fraktur des Unterarms zuzog und deshalb erst verspätet ins Training einsteigen konnte.

Erstes Spiel seit Achillessehnenriss im Mai 2024: Daniel Zweckbronner beordert sich selbst in die Hollenbacher Startelf

Hollenbach startete sichtlich mit dem Vorsatz, offensiv aktiver und zielstrebiger zu agieren als in den vergangenen Wochen. Einen Diagonalball von Martin Knauer bekam Mederer im Strafraum unter Kontrolle, umkurvte Keeper Korbinian Neumaier, brachte seinen Abschluss aus spitzem Winkel aber nicht mehr auf das Tor. Wenige Minuten später musste sich Neumaier strecken, um einen Schlenzer von Uhlemair aus dem unteren rechten Eck zu fischen. Ehekirchens beste Chance hatte Matthias Schaff, der eine Hereingabe von Ettenreich um wenige Zentimeter verfehlte.

Hollenbach bestätigte seine Offensivbemühungen auch in der zweiten Hälfte und wurde bald belohnt. Nach einer Eckenvariante wurde Zweckbronner im Strafraum gefoult, Schiedsrichter Julian Schaub (Schwaig) entschied sofort auf Elfmeter. Michael Schäfer verwandelte diesen trocken zur Führung für die Krebsbachkicker in der 53. Minute. Auch im Anschluss zeigte sich der TSV immer wieder gefährlich. Eine Hereingabe von Schäfer verpasste Freund und Feind und konnte von Schlussmann Neumaier erst hinter der Torlinie geklärt werden. Der Unparteiische erkannte den Treffer aber nicht an.

Ehekirchen blieb bis zum Schluss ideenlos, konnte das Hollenbacher Abwehrbollwerk nicht durchbrechen. Einzig einen Elfmeter reklamierten die Schwarz-Weißen nach Foul von Cyrill Siedlaczek noch für sich, aber auch hier blieb der Pfiff aus. So blieb es schließlich beim 1:0 für Hollenbach, das damit den Anschluss ans Tabellenmittelfeld herstellen konnte. „Der Sieg war verdammt wichtig, sowohl für die Tabelle als auch für die Moral. Es freut mich wahnsinnig, dass die Jungs sich endlich belohnen konnten.“, sagte Zweckbronner hernach sichtlich erleichtert.

Hollenbachs Martin Knauer bricht sich das Schlüsselbein: „Verdammt wichtiger“ Sieg von Verletzung getrübt

Einzig die Verletzung von Martin Knauer trübte die Hollenbacher Freude über den Sieg. Der bärenstarke Verteidiger fiel bei einer Abwehraktion unglücklich auf die Schulter und musste mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gefahren werden, wo ein Schlüsselbeinbruch diagnostiziert wurde. „Das ist ein schwerwiegender Ausfall für uns und vor allem für ihn persönlich ganz bitter“, kommentierte Hollenbachs Trainer den Ausfall eines weiteren Innenverteidigers. Mit Spielertrainer Christoph Burkhard (Entzündung im Knie) und Philipp Baier (Bänderriss) fehlen bereits zwei arrivierte Abwehrrecken längerfristig.

So müssen Hollenbachs Trainer für die Heimpartie gegen den TSV Jetzendorf (Sonntag, 17 Uhr) erneut umstellen. Die Gäste aus dem Landkreis Pfaffenhofen spielen bisher eine starke Runde, stehen derzeit mit zwölf Punkten auf Rang fünf. Zuletzt kamen sie aber gegen den FC Ehekirchen (2:2) und am Mittwoch gegen Cosmos Aystetten (3:3) nicht über ein Remis hinaus. „Mit Jetzendorf erwarten wir einen spiel- und kampfstarken Gegner, der uns maximal fordern wird. Wir haben aber jetzt Blut geleckt und wollen auf eigenem Platz erneut punkten.“, äußert sich Zweckbronner entschlossen. (nzf)

TSV Hollenbach: Hartmann, Higl, Knauer (75. Potapov), Leser, Zweckbronner, Cosar, Ruisinger (90. + 3 Fischer), Siedlaczek, Uhlemair (65. Falk), Mederer (84. Frieser), Schäfer.

Tore: 0:1 Schäfer (53., FE). – Schiedsrichter: Schaub (Schwaig). – Zuschauer: 400.– Bes. Vorkommnisse: Gelb-Rot Burkhardt (FCE, 90. + 1).