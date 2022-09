Fußball-Landesliga

26.09.2022

Mering ist auswärts gut aufgelegt

Dominik Schön brachte Mering mit einem Freistoß in Führung.

Plus Fußball-Landesliga: „Zuhause“ in Friedberg tut sich der SV Mering manchmal schwer. Auswärts in Gilching-Argelsried zeigt das Team eine souveräne Leistung und siegt 3:0.

Von Lorenz Ostermaier

Nach der 0:2-Heimniederlage (im aktuellen Ausweichspielort Friedberg) gegen den VfB Durach in der vergangenen Woche konnte der SV Mering auswärts beim TSV Gilching-Argelsried seinen sechsten Sieg im 13. Spiel feiern. Durch den souveränen 3:0-Auswärtssieg im Landkreis Starnberg klettert der MSV auf Platz sechs der Landesliga-Tabelle.

