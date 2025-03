Erster Sieg seit Oktober: Mit drei Stürmern platzt der Aindlinger Knoten

Der letzte Sieg des TSV Aindling in der Fußball-Landesliga Südwest lag weit, weit zurück. Am 13. Oktober 2024 gab es ein 3:0 daheim über Oberweikertshofen zu bejubeln. Am Sonntag endete diese Negativ-Serie, wobei es bis weit in die zweite Halbzeit hinein durchaus danach aussah, dass es auch im Heimspiel gegen den SC Olching nicht klappen würde. Erst als die Hausherren so richtig umschalteten auf Offensive und vorne gleich drei echte Stürmer für Betrieb sorgten, fielen die Treffer.

Johann Eibl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

TSV Aindling Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Moritz Wagner Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis