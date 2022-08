Fußball-Landesliga

vor 36 Min.

Niederlage als gutes Omen: Hollenbach will zurück in Erfolgsspur

Plus Nach zwei Spielen ohne Sieg peilt der TSV Hollenbach einen Heimsieg am Mittwochabend gegen Durach an. Worauf es Trainer Daniel Zweckbronner ankommt.

Von Johann Eibl

Wie das Heimspiel der Hollenbacher Fußballer am Mittwoch ab 18.30 Uhr gegen den VfB Durach ausgehen wird, darüber kann man im Vorfeld debattieren. Eines aber ist klar: Die Trainingseinheit 24 Stunden zuvor wird vergleichsweise milde ausfallen. Regeneration und Schonung sind angesagt in diesen Tagen, wo in der Landesliga gleich dreimal binnen einer Woche um Punkte gekämpft wird. „Ich hoffe, dass wir am Mittwoch die nächsten drei Punkte einfahren“, erklärt Spielertrainer Daniel Zweckbronner.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen