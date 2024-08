Offensivfeuerwerk: TSV Aindling bleibt auf heimischem Boden makellos

Der TSV Aindling stürmt an die Spitze der Fußball-Landesliga Südwest. Am Freitagabend nach dem 4:0 über den TSV Dachau 1865 beschrieb diese Schlagzeile die aktuelle Situation. Im Laufe des nächsten Tages war sie nicht mehr zutreffend, weil die übrigen Spiele ein neues Bild an der Spitze dieser Klasse ergaben. Festzuhalten aber bleibt, dass die Aindlinger mit einem ungewöhnlich starken Auftritt den höchsten Saisonsieg feierten und sich in der Spitzengruppe etablierten. Und das nicht zuletzt dank einer makellosen Heimbilanz von neun Punkten aus drei Partien und 7:0 Toren.

Johann Eibl

TSV Aindling

Offensivfeuerwerk