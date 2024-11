Fußball-Landesliga Ohne Kapitän: Aindling auswärts gefordert - gibt es danach noch ein Spiel?

Die Landesliga-Fußballer des TSV Aindling sind am Samstag zu Gast in Illertissen. Patrick Stoll hinterlässt in der Abwehrreihe in Illertissen eine Lücke.