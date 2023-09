Fußball-Landesliga

Serie hält: Aindling siegt dank Eigentor und lässt anschließend "die Sau raus"

Plus Gegen Pfaffenhofen schießt der TSV Aindling kein Tor, gewinnt aber dennoch. Die Erfolgsserie des Aufsteigers geht weiter und hat ein angenehmes Nachspiel.

Von Johann Eibl

Glück und Pech gleichen sich im Laufe einer Fußballsaison aus - sagt man zumindest. Der TSV Aindling macht in diesen Tagen die Erfahrung, dass durchaus was dran an der Formulierung. In Olching musste er im allerletzten Moment den Ausgleich zum 1:1 hinnehmen. Am Freitagabend aber lachte ihm Fortuna wieder zu. Im Heimspiel gegen den FSV Pfaffenhofen blieben die Aindlinger zwar ohne Tore, dennoch gab es drei Zähler, weil den Gästen ein lupenreines Eigentor unterlaufen war.

Man darf ein wenig staunen über diese Aindlinger Mannschaft, die mit zwei Niederlagen nicht gerade berauschend in die Landesliga gestartet war. Inzwischen aber hat sie sich als bester Aufsteiger profiliert und nun das halbe Dutzend an Auftritten ohne Niederlage in Serie voll gemacht. Die personellen Engpässe aufgrund von Urlaubern hat sie gut verdaut und nach dem Pokalhit gegen die Münchner Löwen ging die Punktejagd sogleich weiter. Die Defensive steht so sicher wie in der vergangenen Runde, was nicht zuletzt ein Verdienst von Robin Scheurer ist. Der Torhüter bewegt sich auf den Spuren der früheren Größen im Kasten wie Thomas Geisler oder Thomas Gebauer. Einmal aber geriet er diesmal so richtig in Verlegenheit, als Noah Menhart ihm einen Ball zu kurz zurückspielte. Patrick Stoll verhinderte in höchster Not den Ausgleich durch den früheren Pipinsrieder Paolo Cipolla. Einige Umstellungen gab es im Team vor dem Anstoß (Fatlum Talla fehlte als Urlauber) und auch während der Begegnung, weil Anton Schöttl früh verletzt die Segel streichen musste. Aber der Kader ist so gut besetzt, dass damit kein Verlust an Qualität verbunden war.

