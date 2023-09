Fußball-Landesliga

23.09.2023

Spitzengruppe Fehlanzeige: Aindling rutscht böse ab

Fatlum Talle (am Boden) und der TSV Aindling unterlagen dem TSV Schwabmünchen um Jona Köhler deutlich. Foto: Jonas Jakob

Plus Der TSV Aindling kassiert gegen Spitzenreiter TSV Schwabmünchen eine 0:4-Schlappe. Aufstiegsheld schenkt Ex-Verein gleich drei Tore ein.

Von Johann Eibl Artikel anhören Shape

Einige Optimisten sahen den TSV Aindling vor Kurzem noch auf dem Weg in die Spitzengruppe. Doch bei diesem vermeintlichen Gipfelsturm sind sie bös abgerutscht. Auf die 1:2-Niederlage in Kaufering folgte ein 0:4-Debakel gegen Spitzenreiter TSV Schwabmünchen, der am Schüsselhauser Kreuz groß aufspielte.

Aindling kämpft - tut sich aber schwer

Den Gastgebern dagegen wurde eine regelrechte Lektion erteilt. Die Abwehr leistete sich einige Schnitzer und die Offensive agierte ebenso wenig glanzvoll. Jonas Müller fehlte wegen seiner Rotsperre, er muss noch zweimal passen. Spielertrainer Christian Adrianowytsch war aus privaten Gründen nicht dabei.

