Aindling muss sich deutlich steigern

So frustrierend die 0:3-Heimniederlage am Freitagabend für den TSV Aindling gegen den TSV Rain auch war, Trainer Florian Fischer fand dennoch gleich nach dem Schlusspfiff noch einen positiven Aspekt: „Das einzig Gute ist, dass wir bereits am Dienstag das nächste Spiel haben.“ Diese Aussage war verbunden mit der Hoffnung, dass es am 14. Oktober ab 19.30 Uhr beim SV Manching besser laufen möge. Diese Partie in der Fußball-Landesliga Südwest war zunächst für den 26. September vorgesehen, wurde dann aber von den Gastgebern auf Grund der Regenfälle abgesagt.

Ob es nun klappt mit der Rehabilitation nach der Blamage gegen die Rainer, die ihre ersten drei Torchancen gnadenlos ausnutzten und danach die Gastgeber geradezu gegen eine Wand laufen ließen, die unüberwindbar erschien? Zweifel sind da schon erlaubt. Nicht nur wegen der Aindlinger Vorstellung, die wenig Anlass zum Optimismus lieferte. Die Manchinger, die im Mai ihre Aufstiegssaison auf Rang fünf beendeten, stehen zwar momentan in der Tabelle auch nicht gerade glanzvoll da. Aber der Zwölfte befindet sich aktuell in einer hervorragenden Verfassung. Die letzten drei Spiele kassierte man keinen einzigen Treffer. Und das 6:0 zuhause gegen den SC Oberweikertshofen mit einer 4:0-Führung nach 25 Minuten war gewissermaßen die Krönung des Aufwärtstrends, den sich der heutige Gegner ebenfalls wünschen würde.

Kann Anton Schöttl nach seinem verletzungsbedingten Ausfall am Freitag heute schon wieder eingreifen? Vor der Übungseinheit am Montagabend meinte Fischer: „Die Chancen sind nicht hoch, ein Einsatz eher sehr fraglich.“ An seine Stelle könnte am ehesten Antonio Mlakic rücken. Ansonsten dürfte die Besetzung keine großen Veränderungen aufweisen. Markus Kugler wird nach seinen Bänderrissen möglicherweise im Laufe der Woche ins Training einsteigen. Und wie sieht der Aindlinger Coach den heutigen Gegner? „Die Manchinger sind im Aufwind, wie wir es eigentlich von Saisonanfang erwartet haben.“ Chancen auf einen Erfolg bei den Oberbayern haben die Aindlinger somit nur dann, wenn sie sich markant steigern. (jeb)