Aindling will den Heimnimbus wahren

Der jüngste 4:0-Erfolg zuhause gegen die SG Niedersonthofen/Martinszell hatte für den TSV Aindling gleich zwei positive Auswirkungen. Nach dem Gewinn von drei Heimpunkten kehrte die Mannschaft zurück in die obere Hälfte der Tabelle in der Fußball-Landesliga Südwest. Und außerdem tat dieses klare Resultat dem Selbstbewusstsein der Kicker gut, das vorher unter den weniger erfreulichen Ergebnissen gelitten hatte. Vor dem nächsten Heimspiel am Freitag um 19 Uhr gegen den TSV Rain ist aber auch klar: Das ist ein Gegner mit anderem Kaliber, der nach dem Abstieg aus der Bayernliga sogleich die Rückkehr in diese Klasse anpeilt. Als Tabellenfünfter hat das Team aus der Blumenstadt den Relegationsrang im Auge; Schwabmünchen auf Platz eins weist bereits ein sattes Plus von 15 Zählern auf.

Auswärts freilich gelingt es den Rainern nicht alle Tage, ihre Ambitionen unter Beweis zu stellen. Lediglich in Hollenbach und in Kempten ging man als Sieger vom Feld. Der Auftritt am 27. September in Pfaffenhofen hatte recht negative Auswirkungen auf das Torverhältnis. Denn an der Ilm setzte es eine deftige 0:5-Schlappe. Die war als Ausrutscher zu werten, denn ansonsten erwies sich die Defensive mit elf Gegentoren in 13 Partien als durchaus zuverlässig. Gleich drei Fußballer im Rainer Kader bringen Erfahrungen aus ihrer Zeit in Trikots des TSV Aindling mit: Gabriel Merane, Fatlum Talla und Markus Lohner.

Treten die Gastgeber heute Abend in der gleichen Besetzung wie am vergangenen Sonntag? Das ist durchaus denkbar. Vor dem Training am Donnerstag war nur klar, dass Markus Kugler (Bänderrisse) nicht eingreifen kann. Ansonsten trifft Trainer Florian Fischer seine Entscheidung über die einzelnen Positionen erst nach der letzten Übungseinheit. „Wird ein 50:50-Spiel“, glaubt er und weist auf den Derbycharakter hin: „Beide Mannschaften sind motiviert. Für die Zuschauer wird das ein sehr interessantes Spiel.“ Und dann stellt Fischer noch einen Aspekt heraus, der ihm durchaus wichtig erscheint: „Wir haben zuhause noch kein Spiel verloren.“ Dieser Nimbus sollte auch heute erhalten bleiben. Bei einem weiteren Sieg am Schüsselhauser Kreuz, wo man in dieser Runde aus sieben Auftritten 13 Punkte erzielte, könnte man die Marke von 20 Punkten in der Gesamttabelle überspringen. Das wäre keine schlechte Basis, denn in der kommenden Woche stehen zwei Reisen an: am Dienstag nach Manching und am folgenden Samstag nach Oberweikersthofen