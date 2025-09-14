Hollenbach kassiert späten Ausgleich

Der TSV Hollenbach hat im Landesliga-Gastspiel beim FC Kempten durch ein spätes Gegentor den zweiten Sieg in Folge verpasst. 1:1 hieß es am Ende. Vor 110 Zuschauern waren die Hausherren das etwas aktivere Team. „Wir haben aber gut und tief verteidigt und wenig zugelassen“, lobt TSV-Trainer Christoph Burkhard seine Elf. In der 36. Minute allerdings hatte Kempten die vermeintliche Führung auf dem Fuß – oder besser gesagt auf dem Kopf: Nach einer Kopfballverlängerung von Ahmed Mekhimar köpfte Wiedemann selbst ein. Schiedsrichter Günebakan erkannte den Treffer jedoch wegen einer Regelwidrigkeit bei Mekhimars Aktion nicht an – eine umstrittene Szene, die für Diskussionen sorgte. Die Gäste hatten gleich nach Spielbeginn ihre beste Gelegenheit, doch Michael Schäfer scheiterte aus anspruchsvollem Winkel an FCK-Torhüter Buron Aurnhammer. Ansonsten gab es in Durchgang eins selten gefährliche Offensivaktionen.

