Fußball Landesliga Südwest Hollenbach kassiert in Kempten späten Ausgleich

Fußball - Landesliga Südwest

Hollenbach kassiert späten Ausgleich

Der TSV verteidigt 85 Minuten lang stark, kann am Ende dem Druck des FC Kempten nicht standhalten und spielt trotz Führung am Ende 1:1.
    Starker Auftritt, toller Assist: Martin Uhlemeier (Mitte) nimmt es hier mit zwei Kemptenern auf.
    Starker Auftritt, toller Assist: Martin Uhlemeier (Mitte) nimmt es hier mit zwei Kemptenern auf. Foto: Hans Bölk

    Der TSV Hollenbach hat im Landesliga-Gastspiel beim FC Kempten durch ein spätes Gegentor den zweiten Sieg in Folge verpasst. 1:1 hieß es am Ende. Vor 110 Zuschauern waren die Hausherren das etwas aktivere Team. „Wir haben aber gut und tief verteidigt und wenig zugelassen“, lobt TSV-Trainer Christoph Burkhard seine Elf. In der 36. Minute allerdings hatte Kempten die vermeintliche Führung auf dem Fuß – oder besser gesagt auf dem Kopf: Nach einer Kopfballverlängerung von Ahmed Mekhimar köpfte Wiedemann selbst ein. Schiedsrichter Günebakan erkannte den Treffer jedoch wegen einer Regelwidrigkeit bei Mekhimars Aktion nicht an – eine umstrittene Szene, die für Diskussionen sorgte. Die Gäste hatten gleich nach Spielbeginn ihre beste Gelegenheit, doch Michael Schäfer scheiterte aus anspruchsvollem Winkel an FCK-Torhüter Buron Aurnhammer. Ansonsten gab es in Durchgang eins selten gefährliche Offensivaktionen.

