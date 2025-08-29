Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Aichacher Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Aichach
Icon Pfeil nach unten
Lokalsport
Icon Pfeil nach unten

Fußball - Landesliga Südwest Hollenbacher Abwehrpuzzle vor dem Spiel in Durach

Fußball - Landesliga Südwest

Hollenbacher Abwehrpuzzle, Aindlinger Haaland

Die Krebsbachtaler fahren mit erheblichen Personalsorgen in der Defensive zum Gastspiel in Durach. Zudem hat sich ein Angreifer schwer verletzt. Die Lechrainer bauen auch in Memmingen auf Stürmer Laurin Völlmerk.
    • |
    • |
    • |
    Eine Bauchlandung legte der TSV Hollenbach zuletzt gegen den TSV Jetzendorf hin. Nun müssen Samuel Higl (links) und der TSV Hollenbach nach Durach.
    Eine Bauchlandung legte der TSV Hollenbach zuletzt gegen den TSV Jetzendorf hin. Nun müssen Samuel Higl (links) und der TSV Hollenbach nach Durach. Foto: Michael Hochgemuth

    Die Landesliga-Kicker des TSV Hollenbach machen sich am heutigen Samstag auf ins Oberallgäu und treffen dort ab 14 Uhr auf den gastgebenden VfB Durach. Nach Oberschwaben muss der TSV Aindling zum FC Memmingen II.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden