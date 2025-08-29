Fußball - Landesliga Südwest Hollenbacher Abwehrpuzzle, Aindlinger Haaland

Die Krebsbachtaler fahren mit erheblichen Personalsorgen in der Defensive zum Gastspiel in Durach. Zudem hat sich ein Angreifer schwer verletzt. Die Lechrainer bauen auch in Memmingen auf Stürmer Laurin Völlmerk.