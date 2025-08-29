Hollenbacher Abwehrpuzzle, Aindlinger Haaland

Die Landesliga-Kicker des TSV Hollenbach machen sich am heutigen Samstag auf ins Oberallgäu und treffen dort ab 14 Uhr auf den gastgebenden VfB Durach. Nach Oberschwaben muss der TSV Aindling zum FC Memmingen II.
Fußball - Landesliga Südwest
Die Landesliga-Kicker des TSV Hollenbach machen sich am heutigen Samstag auf ins Oberallgäu und treffen dort ab 14 Uhr auf den gastgebenden VfB Durach. Nach Oberschwaben muss der TSV Aindling zum FC Memmingen II.
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden