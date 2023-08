Fußball-Landesliga

10.08.2023

Torwarttrainer rettet Aindling: Ersatzgeschwächter TSV holt Punkt

Plus Florian Peischl muss kurzfristig zwischen die Pfosten des TSV Aindling und hat seinen Anteil am 2:2 in Bobingen. Ein weiterer Spieler feiert sein Comeback.

Von Elmar Knöchel

Letztmals in einem Pflichtspiel zwischen den Pfosten stand Florian Peischl in der Saison 2018/19. Am Mittwochabend musste der Torwarttrainer des TSV Aindling spontan ran – und zwar im Landesligaduell beim TSV Bobingen. Peischl hat nichts verlernt und hatte großen Anteil am Punktgewinn. Beim 2:2 hatte Aindling aber viel Glück und Peischl.

Nur wenige Stunden vor Anpfiff erfuhr der 28-Jährige von seinem Einsatz. Stammkeeper Robin Scheurer meldete sich berufsbedingt ab. Da Ersatztorhüter Luca Berger sowie die Torsteher der Zweiten Julian Miller und Michael Wiesmüller verhindert waren, musste Peischl ran. Der brachte die Gastgeber mehrfach zum verzweifeln. Für den Sieg reichte es zwar am Ende nicht, aber für den ersten Punktgewinn in der Fremde. Die Gastgeber übernahmen von Beginn an das Kommando. Maximilian Krist kam während der ersten 20 Minuten zu drei guten Torchancen, die allesamt von Peischl, unschädlich gemacht wurden. Dann aber Peischl schon geschlagen und Anton Schöttl musste per Kopf auf der Linie klären. Im Gegenzug kam der TSV Aindling nach einem Konter das erste Mal gefährlich vor den Bobinger Kasten. Jetzt war der Bobinger Ersatztorwart Roman Förg an der Reihe, sich auszuzeichnen. Er hielt zunächst gegen Fatlum Talla hervorragend und hatte beim Nachschuss von Matthias Schuster Glück, dass der Ball nur gegen den Pfosten krachte. Danach verflachte das Spiel etwas. Erst kurz vor der Pause wurde es wieder gefährlich. Patrick Stoll spielte einen sehenswerten Chipball über die Bobinger Abwehrreihe und Talla traf zur Führung.

