Trotz Blitzstart: Hollenbach kassiert erste Heimniederlage

Plus Der TSV Hollenbach muss sich gegen Durach erstmals zuhause geschlagen geben. Die frühe Führung hilft den Krebsbachtalern ebenso wenig wie ein Platzverweis für den Gegner.

Knapp mit 2:3 musste sich der TSV Hollenbach auf eigenem Platz dem VfB Durach geschlagen geben. Dabei hätten die Krebsbachtaler in Durchgang eins Gelegenheiten gehabt, um mit einer Führung in die Kabine zu gehen. Letztlich sahen die 243 Zuschauer mit den Allgäuern die effektivere Mannschaft als Sieger vom Platz gehen.