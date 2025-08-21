Besser – aber nicht gut genug: Aindling nur remis gegen Kempten

Wieder kein Sieg, wieder kein Tor erzielt: Das waren die weniger angenehmen Fakten aus Sicht des TSV Aindling nach dem 0:0 am Mittwochabend im Heimspiel gegen den FC Kempten. So ähnlich fiel auch das Fazit aus, das die Gäste ziehen konnten. Sie traten keineswegs so auf, wie man es vom Schlusslicht der Landesliga Südwest hätte erwarten können. Weil die Gastgeber sich deutlich verbessert zeigten gegenüber dem vergangenen Freitag in Stätzling, war es eine gerechte Punkteteilung.

Man kann dieses dritte Heimspiel auch kritisch sehen und darauf verweisen, dass man nicht einmal gegen den Tabellenletzten in der Lage war, ein Tor zu erzielen. Was noch gravierender erscheint: Erneut hielt sich die Anzahl der echte Torgelegenheiten in engen Grenzen. Diese Defizite in der Offensive waren sicher der wichtigste Grund dafür, warum die Serie der sieglosen Spiele kein Ende fand.

Der finale Pass kommt nicht zustande: TSV Aindlich müht sich vor dem gegnerischen Tor

Bezeichnend war die letzte Szene, als sich Nico Baumeister auf der rechten Seite anschickte, mit einem furiosen Sturmlauf die Entscheidung herbeizuführen. Diese Vehemenz ließ darauf hoffen, dass es klappen könnte mit dem Sieg auf den letzten Drücker. Doch so toll dieser Vorstoß auch aussah, er endete mit einem Abspiel in die Beine des Gegners. Solche Szenen gab es zur Genüge. In der Fußballer-Sprache ist da oft die Rede davon, dass der finale Pass nicht zustande kam.

Laurin Völlmerk stand am Mittwoch erstmals in diesem Monat in der Aindlinger Startelf, nachdem er sich Ende Juli in Jetzendorf verletzt hatte. Der 21-jährige Angreifer, der die gesamte Spielzeit absolvierte, zeigte in einigen Momenten, warum man ihn als Hoffnungsträger einstuft. Am Ende war er auch drauf und dran, diese Erwartungen zu erfüllen und den sechsten Saisontreffer zu erzielen, doch im letzten Moment blockte Medhat Mekhimar seinen Schussversuch ab.

Wiederholt musste sich Völlmerk gleich mit zwei FC-Abwehrrecken auseinandersetzen. Die Konkurrenz hat eben längst registriert, welche Gefahr dieser Neuzugang ausstrahlt. Nach einer halben Stunde präsentierte er sich als Vorbereiter, links setzte er zu einem Spurt an, sein Zuspiel vermochte Markus Kugler nicht zu verwerten, weil ein Gegner aufgepasst hatte. Im zweiten Durchgang agierte David Burghart offensiver, seine Flanken aber brachten die Allgäuer nur selten in Verlegenheit.

Auch Hoffnungsträger Laurin Völlmerk vergibt: Aindlings Trainer Florian Fischer trauert vergebenen Chancen hinterher

Trainer Florian Fischer sprach in seiner Bilanz das hohe Tempo an, das beide Teams an den Tag legten. In der Beziehung gab es nichts auszusetzen. Dann trauerte er „zwei Dingern“ in der ersten Halbzeit nach, die ihr Ziel verfehlt hatten. Fischer sprach auch die Veränderung gegen dem schwachen Auftritt in Stätzling an: „Es war eine andere Truppe auf dem Feld wie am Freitag.“

Offensichtlich hatte die harsche Kritik ihre Wirkung nicht verfehlt. Aber mit dem Gewinn des einen Punktes konnte und wollte der Coach naturgemäß nicht zufrieden sein: „Wir hatten uns schon einen Sieg vorgenommen, das haben wir nicht geschafft.“ Dass Leute wie Dominic Robinson und Antonio Mlakic fehlten, war sicher nur in eingeschränkter Form eine Begründung für das Verpassen des dritten Saisonsiegs. Denn der TSV-Kader wies am Mittwoch immerhin 19 Namen auf.

TSV Aindling: Schmidt, Burghart, Stoll, Bichlmeier, Ruppenstein, Schöttl (90. + 5 Woltmann), Neziri (81. Müller), Gastl (65. Baumeister), Wagner, Kugler, Völlmerk.

Schiedsrichter: Jäcker (SV Polling). – Zuschauer: 153.