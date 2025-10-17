Der TSV Aindling fährt zu einem angeschlagenen Gegner

Mit 0:6 unterlag der SC Oberweikertshofen vor acht Tagen beim SV Manching. Der damalige Sieger hatte danach zu Hause gegen den TSV Aindling mit 2:3 Toren das Nachsehen. Darf man aus diesen Ergebnissen darauf schließen, dass die Aindlinger am Samstag ab 16 Uhr in Oberweikertshofen gewinnen und damit den zweiten Auswärtssieg binnen vier Tagen in der Fußball-Landesliga Südwest feiern? Solche Milchmädchenrechnungen darf man anstellen, manchmal erweisen sie sich als zutreffend, manchmal aber stellen sie sich auch als trügerisch heraus. Entscheidend wird im letzten Auswärtsspiel der Vorrunde sein, ob die Aindlinger noch mal so auftreten wie in Manching.

Die nackten Zahlen sprechen aber ebenfalls für die Gäste. Denn der SC, der auf Platz 16 um den Erhalt der Klasse bangen muss, kassiert im Schnitt mehr als zwei Treffer pro Begegnung. In der Offensive sieht es nicht viel besser aus. Die letzten drei Partien gingen samt und sonders verloren, wobei die Oberbayern nur zu einem einzigen Tor kamen. Das Desaster von Manching ist den Verantwortlichen auf den Magen geschlagen. Dominik Widemann, der sportliche Leiter, brachte seinen Frust mit diesen Worten zum Ausdruck: „So einen Totalausfall der gesamten Mannschaft habe ich noch nie erlebt.“ Man darf nun davon ausgehen, dass dieses gescholtene Team sich heute anders präsentieren wird, vielleicht so stark wie beim 4:0-Heimsieg am 20. September gegen Illertissen II.

Fußball-Landesliga Südwest: Die Stimmung in Aindling hat sich aufgehellt

Die Stimmung am Schüsselhauser Kreuz hat sich dagegen in den vergangenen Tagen merklich aufgehellt. Dafür gibt es mehrere Gründe, nicht allein das Resultat vom Dienstagabend. Das TSV-Team hatte gezeigt, dass es nach einem schnellen 0:2-Rückstand nicht gleich aus den Latschen kippt, sondern in der Lage ist, die passende Antwort zu geben. Und wichtig war auch die Erkenntnis, dass diese Truppe an guten Tagen sehr wohl in der Lage ist, den Gegner durch das Herausspielen von vielen Chancen gehörig unter Druck zu setzen. Die Formation, die sich in Manching bewährt hatte, könnte in der Nähe von Fürstenfeldbruck erneut erste Wahl darstellen.

Trainer Florian Fischer denkt nicht daran, die jüngste 0:6-Schlappe des SCO falsch zu bewerten: „Für uns ist wichtig, dass wir an die Leistung von der 20. Minute ab anknüpfen.“ Danach hatten seine Leute drei Treffer erzielt. In absehbarer Zeit könnte sich am Erzielen von Toren auch Markus Kugler wieder beteiligen, nachdem er in dieser Woche nach seinen Bänderrissen wieder ins Training eingestiegen ist.