Fußball-Landesliga

08.05.2023

TSV Hollenbach bäumt sich gegen Abstieg auf – erfolglos

Plus Hollenbach kann die Vorlagen der Abstiegskonkurrenten nicht nutzen. Der Gegner Jetzendorf ist gnadenlos effektiv und gewinnt deutlich mit 4:1 im Krebsbachtal.

Von Franz Fischer

Ohne die erhofften Punkte im Abstiegskampf blieb der TSV Hollenbach in seinem Heimspiel gegen den TSV Jetzendorf. Nach einem 0:2-Rückstand zur Pause legten die Krebsbachkicker im zweiten Durchgang nochmals alles in die Waagschale und waren dem Ausgleich nahe. Letztlich behielten die Gäste, dank ihrer gnadenlosen Effektivität, mit 4:1 die Oberhand. Das ist doppelt bitter, weil die Keller-Konkurrenten um den Landesliga-Erhalt, Gersthofen und Erkheim, beide verloren haben. Der TSV hätte also Boden gut machen können,

Von Anpfiff weg legten beide Teams eine körperbetonte Spielweise an den Tag. So musste Jonas Ruisinger bereits in der 3. Minute nach einem Kopfballduell behandelt werden. Max Ettner hatte per Fernschuss die erste Gelegenheit für die Heimelf (16.). Sein Schuss ging am Tor vorbei. Der gut leitende Schiedsrichter Felix Wagner ( SSV Glött) hatte in Durchgang eins einiges zu tun. Viele Nickeligkeiten auf beiden Seiten führten zu zahlreichen Freistoßentscheidungen. Die Krebsbachtaler hatten durch Werner Meyer nach Eckball von Elias Ruisinger eine vielversprechende Chance. Meyers Direktabnahme segelte knapp neben den Pfosten von Keeper Jeremy Manhard (24.). Die Gästeführung fiel nach einem vermeintlich ungefährlichen Freistoß (30.). Hollenbachs Tormann Finkert ließ den bereits sicher geglaubten Ball aus den Händen und Benedict Geuenich musste aus wenigen Metern nur noch einschieben. Neun Minuten später erzielte Stefan Nefzger den 2:0-Pausenstand. Die Ilmtaler hatten zuvor am rechten Flügel den Ball erobert, der freigespielte Nefzger schlenzte aus etwa 16 Metern ins untere linke Eck.

