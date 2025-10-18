Der TSV Hollenbach will gleich zwei Negativserien stoppen

Wenn der TSV Hollenbach in der Fußball-Landesliga am Sonntag ab 13 Uhr den 1. FC Sonthofen empfängt, gilt es für die Krebsbachkicker möglichst, zwei Negativserien zu stoppen. Zum einen hat die Burkhard/Zweckbronner-Truppe die letzten vier Partien allesamt verloren und zum anderen blieb sie in jenen Begegnungen jeweils ohne eigenen Treffer. Zuletzt setzte es bei der zweiten Mannschaft des FC Illertissen ein 0:4-Pleite. Gegen den Bayernligaabsteiger aus Sonthofen muss sich der TSV mächtig steigern, um die Serien zu stoppen.

„Für uns ist jedes Spiel und jeder Gegner in dieser Liga eine große Herausforderung. Wir müssen jede Woche über unsere Schmerzgrenze gehen und Sonthofen als Bayernligaabsteiger wird uns einmal mehr alles abverlangen“, sagt Spielertrainer Daniel Zweckbronner. Der 35-Jährige ist aber von jeher Optimist und lässt sich auch in der aktuellen Situation nicht aus der Ruhe bringen: „Wenn du hinten stehst, musst du noch härter arbeiten, um erfolgreich zu sein. Den Willen dazu zeigt unsere Mannschaft und sie wird sich auch wieder belohnen.“

Fußball-Landesliga: Hollenbach wird für seinen großen Aufwand nicht belohnt

Zweckbronner kennt Abstiegskampf und die dazugehörigen Umstände aus seiner langen Laufbahn, macht deshalb auch die typischen Phänomene aus. „Wir betreiben einen wahnsinnigen Aufwand und können das zurzeit nicht in Tore ummünzen. Den Gegnern gelingen dagegen Sonntagsschüsse aus unmöglichen Situationen, die direkt einschlagen.“ So auch jüngst beim Gastspiel in Illertissen, wo man drei sehenswerte Tore aus der Distanz kassiert hat. „Natürlich ist es auch unsere Pflicht, die Abschlüsse gar nicht erst zuzulassen. Aber solche Dinger segeln auch mal deutlich über die Querlatte, bei uns schlagen alle drei im Kreuzeck ein.“

Gegen Sonthofen muss Hollenbach abermals mit einem offensiv ausgerichteten Kontrahenten rechnen, der in dieser Saison bereits 26 Treffer erzielt hat. Die Gäste reisen als Tabellensiebter (23 Punkte) ins Krebsbachtal. Zum Auftakt dieser Saison setzte es für die Elf um Ex-Profi Andreas Hindelang (32) eine überraschende 0:3-Niederlage beim VfB Durach. Inzwischen hat sich Sonthofen in der Landesliga längst akklimatisiert und schielt auf die vorderen Plätze. Zuletzt wurde der FC Ehekirchen auf eigenem Platz mit 2:1 besiegt. Damit sind die Allgäuer seit nunmehr sieben Partien ohne Niederlage.

Zweckbronner und seinem Kompagnon Christoph Burkhard steht grundsätzlich derselbe Kader wie in Illertissen zur Verfügung, außerdem kehrt Fabian Frieser (zuletzt beruflich verhindert) zurück. Der ein oder andere Akteur kränkelte unter der Woche etwas, sodass es bis zum Wochenende noch Ausfälle geben könnte. (nzf)